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В Ростовской области еще восемь человек скончались от COVID-19

В Ростовской области еще восемь человек скончались от COVID-19
За сутки в Ростовской области скончались восемь заболевших COVID-19. С начала пандемии по 8 января жертвами опасного вируса стали 2 180 человек.

По информации регионального правительства, новыми умершими стали четверо мужчин в возрасте от 64 до 79 лет и столько же женщин – от 55 лет до 91 года. Все они страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем. Осложнения, которые вызвал коронавирус, привели пациентов к смерти.

Как правило, от COVID-19 умирают пожилые люди. Иногда вирус отнимал жизни молодых. Так, летом жертвой опасной инфекции стал 12-летний мальчик.

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