В Ростовской области от коронавируса скончались еще 15 человек

С 3 на 4 января в Ростовской области коронавирус унес жизни 15 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 2 126 пациентов.За сутки скончались восемь мужчин в возрасте от 54 до 82 лет и семь женщин от 50 до 80 лет. У них были различные хронические заболевания, осложнения которых привели к смерти.Каждые сутки от COVID-19 умирают свыше 10 пациентов. В большинстве случаев вирус представляет опасность для пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями. Однако иногда инфекция отнимала жизни молодых. Летом 2020 года от коронавируса умер 12-летний мальчик.