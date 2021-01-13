За сутки от коронавируса скончались 17 жителей Ростовской области

В Ростовской области за период пандемии скончались 2 310 пациентов с COVID-19. Из них за сутки с 14 по 15 января не стало 17 человек.По информации регионального правительства, скончались девять женщин в возрасте от 57 до 88 лет и восемь мужчин от 61 года до 83 лет. Все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус.Увеличилось и количество инфицированных. За минувшие 24 часа врачи зафиксировали 398 случаев заражения в Ростовской области. Всего с начала пандемии вирус подхватили 57 528 человек.В связи с напряженной ситуацией по COVID-19 в регионе действует ряд ограничений. Общепиты по-прежнему могут работать только с 7 до 22 часов, а минимальная площадь на одного человека в помещении должна составлять не менее четырех квадратных метров.