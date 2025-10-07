Новости
Юлия Манагарова признана лучшей игроком сентября в гандбольном клубе «Ростов-Дон»

Юлия Манагарова признана лучшей игроком сентября в гандбольном клубе «Ростов-Дон». Результаты голосования были обнародованы в социальных сетях 7 октября.

Капитан «Ростов-Дона» Юлия Манагарова завершила спортивную карьеру после более чем 20 лет в гандболе, из которых 10 она провела в донской команде. 37-летняя спортсменка сообщила об уходе из спорта в сентябре. 3 октября она забила свой последний гол в матче против «Университета», обеспечив своей команде победу.

Болельщики выбрали Юлию Манагарову в голосовании «Лучший игрок сентября», где она набрала 41% голосов. Второе место заняла Анастасия Рябцева с 39%, а Виктория Ковшикова получила 23%.

Интересно, что в тройку лучших вошли две новые спортсменки, которые присоединились к команде всего несколько месяцев назад и уже проявили себя как качественные и результативные игроки.
Фото: ГК Ростов-Дон
