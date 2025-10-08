На Дону оштрафовали аптеку, которая продавала лекарства по рецептам несуществующей больницы

Фото: Нейросеть

В Ростове-на-Дону аптека продавала лекарства по рецептам несуществующей больницы. Информация об этом нарушении была опубликована на официальном сайте Росздравнадзора.В центре внимания оказалась аптека, принадлежащая фирме «Фитофарма». В ходе проверки выяснилось, что работники аптеки отпускали строго контролируемые лекарственные средства по фальшивым рецептам. В рецептурных бланках фигурировало старое название Областного государственного бюджетного учреждения «Городская больница № 4», утратившее актуальность несколько лет назад.Кроме того, установлено, что сотрудники аптеки самостоятельно вносили изменения в данные рецептов. В конце августа Росздравнадзор подал иск в судебные органы против данной фармацевтической компании. Арбитражный суд Ростовской области вынес решение о привлечении ООО «Фитофарма» к административной ответственности за нарушение лицензионных требований, назначив штраф в размере 4 000 рублей.Следует подчеркнуть, что летом этого года еще одна аптека в Ростове-на-Дону была оштрафована за неполный перечень жизненно важных лекарственных средств.