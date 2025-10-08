Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Дону оштрафовали аптеку, которая продавала лекарства по рецептам несуществующей больницы

На Дону оштрафовали аптеку, которая продавала лекарства по рецептам несуществующей больницы

В Ростове-на-Дону аптека продавала лекарства по рецептам несуществующей больницы. Информация об этом нарушении была опубликована на официальном сайте Росздравнадзора.

В центре внимания оказалась аптека, принадлежащая фирме «Фитофарма». В ходе проверки выяснилось, что работники аптеки отпускали строго контролируемые лекарственные средства по фальшивым рецептам. В рецептурных бланках фигурировало старое название Областного государственного бюджетного учреждения «Городская больница № 4», утратившее актуальность несколько лет назад.

Кроме того, установлено, что сотрудники аптеки самостоятельно вносили изменения в данные рецептов. В конце августа Росздравнадзор подал иск в судебные органы против данной фармацевтической компании. Арбитражный суд Ростовской области вынес решение о привлечении ООО «Фитофарма» к административной ответственности за нарушение лицензионных требований, назначив штраф в размере 4 000 рублей.

Следует подчеркнуть, что летом этого года еще одна аптека в Ростове-на-Дону была оштрафована за неполный перечень жизненно важных лекарственных средств.
Фото: Нейросеть
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.