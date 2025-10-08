В Ростовской области ввели очередной карантин в связи с распространением повилики

Фото: Donday

В Ростовской области вводится уже четвертый карантин из-за активного распространения повилики. По данным областного управления Россельхознадзора, данный сорный паразит обнаружен в окрестностях города Белая Калитва на земельном участке площадью 1,2 гектара.В связи с этим фитосанитарный карантин введен на территории общей площадью 54,32 гектара. Следует отметить, что это уже четвертый случай введения подобных ограничительных мер в регионе. Совсем недавно, неделей ранее, аналогичные меры были приняты в городе Батайске на территории, занимающей 24,40 гектара.Повилика является паразитическим растением, представляющим угрозу для различных культур, включая сорные травы, кормовые культуры, овощные растения, бахчевые, картофель, лен, джут, кенаф, а также деревья и кустарники. Этот сорняк оказывает разрушительное воздействие на обмен веществ растений, значительно ослабляя их, тормозя рост и развитие, и может привести к летальному исходу.Из-за введения карантина в городе запрещено вывозить, ввозить семена без специального сертификата. Также запретили использовать зерно с семенами повилики для корма животным и птицам.