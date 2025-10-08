Новости
Донская строительная компания оспаривает решение ФАС через суд

В Ростовской области идёт судебное разбирательство между строительной организацией и региональным отделением Федеральной антимонопольной службы (УФАС). Информация о данном конфликте зафиксирована в материалах областного Арбитражного суда.

Основанием для тяжбы послужило включение вышеупомянутой донской компании в реестр недобросовестных исполнителей из-за прекращения действия государственного контракта. В декабре 2022 года "Водоканал" разместил объявление о торгах на специализированной электронной площадке госзакупок.

Победителем конкурсной процедуры стала строительная фирма ООО РТЗ «СПЕЦСТРОЙ». Предприятие должно было выполнить комплексную модернизацию водопроводной системы в городе Шахты, на участке от улицы Константиновской к поселку Артем. Завершить работы планировалось к октябрю 2023 года.

Несмотря на подписанный договор, работы так и не стартовали. В ответ на официальное письмо с претензией от заказчика, подрядчик сообщил о желании расторгнуть соглашение, аргументируя это финансовыми проблемами, возникшими у заказчика, на основании пункта 9.3 договора.

Заказчик направил обращение в УФАС Ростовской области, в результате чего застройщик был внесён в список неблагонадежных поставщиков.

Однако строительная компания обжаловала это решение антимонопольного органа через Арбитражный суд Ростовской области. В конце сентября текущего года суд принял иск к производству и назначил заседание на 29 октября.
Фото: Donday
