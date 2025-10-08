Новости
В Ростовской области ночью на 8 октября сбили шесть беспилотников

В Ростовской области ночью на 8 октября сбили шесть беспилотников. Об этом сообщило Минобороны.

Системы ПВО сработали в Каменском и Сальском районах. В Сальском районе после атаки БПЛА потушили пожар на предприятии, площадь которого составила 100 квадратных метров. Пострадавших нет.

В целом по России ночью сбили 53 беспилотника. Еще 28 уничтожено над Белгородской областью, 11 — над Воронежской, по два — над Брянской и Курской. Также по одному дрону сбили над Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областями.
