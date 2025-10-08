Фото: Ростов.ру

В Ростовской области ночью на 8 октября сбили шесть беспилотников. Об этом сообщило Минобороны.Системы ПВО сработали в Каменском и Сальском районах. В Сальском районе после атаки БПЛА потушили пожар на предприятии, площадь которого составила 100 квадратных метров. Пострадавших нет.В целом по России ночью сбили 53 беспилотника. Еще 28 уничтожено над Белгородской областью, 11 — над Воронежской, по два — над Брянской и Курской. Также по одному дрону сбили над Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областями.