В Ростовской области ночью на 8 октября сбили шесть беспилотников
В Ростовской области ночью на 8 октября сбили шесть беспилотников. Об этом сообщило Минобороны.
Системы ПВО сработали в Каменском и Сальском районах. В Сальском районе после атаки БПЛА потушили пожар на предприятии, площадь которого составила 100 квадратных метров. Пострадавших нет.
В целом по России ночью сбили 53 беспилотника. Еще 28 уничтожено над Белгородской областью, 11 — над Воронежской, по два — над Брянской и Курской. Также по одному дрону сбили над Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областями.