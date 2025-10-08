Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове на Большой Садовой легковушка влетела в автобус

В Ростове на Большой Садовой легковушка влетела в автобус
В Ростове на Большой Садовой легковушка влетела в автобус. Авария случилась вечером 7 октября.

По информации очевидцев, ДТП произошло в районе остановки «Ворошиловский проспект». По всей вероятности, автобус затормозил, чтобы выпустить пассажиров. Ехавший позади него водитель «БМВ» не успел вовремя среагировать и врезался в автобус.

Из-за случившегося на главной улице города образовалась пробка. В час пик движение стало на полкилометра от переулка Семашко до проспекта Ворошиловского.

Информация по произошедшему уточняется.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.