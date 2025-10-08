Фото: Дондей

В Ростове на Большой Садовой легковушка влетела в автобус. Авария случилась вечером 7 октября.По информации очевидцев, ДТП произошло в районе остановки «Ворошиловский проспект». По всей вероятности, автобус затормозил, чтобы выпустить пассажиров. Ехавший позади него водитель «БМВ» не успел вовремя среагировать и врезался в автобус.Из-за случившегося на главной улице города образовалась пробка. В час пик движение стало на полкилометра от переулка Семашко до проспекта Ворошиловского.Информация по произошедшему уточняется.