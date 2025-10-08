Новости
В Ростовской области зафиксировали два новых вида гриппа

В Ростовской области зафиксировали два новых вида гриппа. В начале октября медики зарегистрировали: кроме риновируса, сезонного коронавируса, бокавируса и РС-вируса, еще и парагрипп и аденовирус. Вирусы, упомянутые в списке, не связаны с гриппом.

Как отмечают специалисты, парагрипп и аденовирус — это виды острых респираторных заболеваний. Обычно парагрипп проявляется повышением температуры, слабостью, болью в горле. У детей может возникнуть тошнота. Аденовирусную инфекцию можно заподозрить по характерным симптомам: конъюнктивит, фарингит, увеличенные лимфоузлы и лихорадка.

Как отметили в региональном Роспотребнадзоре, на 40-й неделе мониторинга уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышает пороговых значений.
Фото: Дондей
