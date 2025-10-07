Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Вечером 7 октября над Ростовской областью сбили два БПЛА

Вечером 7 октября над Ростовской областью сбили два БПЛА
Над Ростовской областью сбили два беспилотника. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Дежурные средства ПВО работали 7 октября с 20:00 до 23:00.

Всего над страной было уничтожено 30 летательных аппаратов. Больше всего их сбили над Белгородской областью - 16 БПЛА.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.