Фото: Нейросеть

Медик из Ростовской области рассказала, как справиться с сухостью кожи. Об этом сообщает издание Donday, ссылаясь на врача Дарью Мелешко.Согласно мнениям специалистов, основными факторами, способствующими аномально сухой коже, являются две причины, которые могут проявляться в любом возрасте.Первая из них касается влияния внешней среды: колебания температур, сильный ветер и холодные условия способствуют потере влаги в кожных покровах. Например, трещины на губах в морозную и ветреную погоду – это естественный ответ организма, как объясняет Дарья. При холоде капилляры сужаются, что снижает кровоснабжение кожи.Чтобы справиться с сухостью, вызванной внешними условиями, достаточно поддерживать водный баланс, придерживаться сбалансированного рациона, использовать перчатки при работе с агрессивными моющими средствами и наносить увлажняющий крем на руки после контакта с водой.Однако существуют и внутренние причины, такие как анемия, дефицит витаминов (A, B2, B3, B6, C, E), нарушения в эндокринной системе и различные дерматологические заболевания. В этих случаях следует выявить первичное заболевание и приступить к его лечению. Сухость кожи также может указывать на обезвоживание.