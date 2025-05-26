Врач из Ростовской области объяснила, как обезопасить себя в жаркие дни

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Знойная погода представляет серьёзное испытание даже для совершенно здоровых людей. О том, как следует себя вести в жару и какие меры необходимо предпринимать при перегреве организма, рассказал портал DonDay, ссылаясь на ростовского врача Дарью Мелешко.Тепловой удар отличается от солнечного. Тепловой удар обусловлен общим перегревом тела, в то время как солнечный удар является следствием прямого воздействия солнечных лучей на голову.Дарья отмечает, что симптомы в обоих случаях во многом схожи: тошнота, головокружение, повышение температуры тела, сильная жажда и сухость во рту, потеря сознания и судороги. Тем не менее различить эти два состояния по симптомам возможно.- При солнечном ударе преобладают признаки поражения центральной нервной системы, в то время как при тепловом ударе на первый план выходят общие признаки перегрева, - подчеркивает врач.По словам Дарьи, наиболее уязвимы дети в возрасте до 10 лет, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями в стадии обострения.Важно знать, как правильно оказывать первую помощь себе и окружающим в жаркую погоду. Медик рассказала о способах помощи при тепловом и солнечном ударах, а также о мерах предосторожности.Первым делом необходимо переместить пострадавшего в тень. Затем следует охладить тело, обтирая его влажной тканью, особенно если человек находится без сознания.Для улучшения кровоснабжения мозга рекомендуется слегка приподнять ноги. Необходимо ослабить или снять одежду, которая может затруднять дыхание, например, расстегнуть воротник рубашки.Дарья подчеркивает, что перемещать человека до восстановления сознания или прибытия медицинской помощи не следует. Однако подобных последствий можно избежать, соблюдая ряд простых правил.- Пейте достаточное количество жидкости – около 1,5-2 литров в день, - советует Дарья. - Важно носить легкую, дышащую одежду.Медик рекомендует избегать пребывания на улице в период с 11:00 до 16:00, а загорать только до 10:00 или после 16:00. Врач советует использовать солнцезащитный крем с SPF 30+ и наносить его каждые два часа.- Наносите крем за 15–20 минут до выхода на солнце на все открытые участки кожи, включая уши, шею, руки и ступни. Обновляйте слой крема каждые 2 часа, а также после купания, интенсивного потоотделения или вытирания полотенцем, - поясняет она.Не стоит забывать, что ультрафиолетовые лучи проникают сквозь облака и отражаются от воды, песка и снега. Даже в пасмурную погоду можно получить солнечный ожог, тепловой или солнечный удары. Поэтому даже в облачные дни важно использовать защиту от солнца.