Ростовский зоопарк пополнила самка кондора

Ростовский зоопарк пополнила самка кондора
Ростовский зоопарк пополнила самка кондора. Хищная птица вышла после карантина и чувствует себя замечательно.

Андский кондор, принадлежащий к семейству американских грифов, является единственным представителем своего рода. Это внушительная птица с длиной тела от 1 до 1,3 метра и размахом крыльев до 3,2 метра. Самки могут весить до 8–11 килограммов, а самцы — до 15 килограммов.

Кондоры предпочитают жить, образуя пары, которые остаются вместе на протяжении всей жизни.

Птица внесена в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) в категорию «близкий к уязвимому положению».
Фото: ростовский зоопарк
