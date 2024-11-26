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Военнослужащий из Батайска погиб в зоне СВО

Военнослужащий из Батайска погиб в зоне СВО

Военнослужащий из Ростовской области погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО. Владислава Полетаева считали пропавшим без вести целый месяц.

Боец родился и вырос в Батайске. Его направили в зону проведения СВО, в Севастополь. Парень служил в отряде морской пехоты воинской части № 13140. Сослуживцы прозвали его «Мультик».

На связь с родственниками он перестал выходить с конца октября. Как им сообщили, молодой человек погиб еще 2 ноября.

Прощание с Владиславом состоится в Батайске 27 ноября.
Фото: соцесети
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