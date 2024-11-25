В зоне СВО погиб 31-летний боец из Батайска

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В зоне спецоперации погиб 31-летний военнослужащий из Ростовской области. Евгений Кохнович получил смертельное ранение 13 сентября.Евгений был уроженцем Батайска. Он подписал контракт с Вооруженными силами РФ и отправился в зону СВО, где стал участником военных событий в районе Бахмута.Всегда поддерживая связь с родными, Евгений делился информацией о своих заданиях. 13 сентября его назначили для выполнения боевого задания на Артемовском направлении, где он получил смертельное ранение.Прощание с военнослужащим пройдет 26 ноября в 10:00 по адресу: Батайск, улица Литовская, 210.У мужчины остались мать, брат и сестра.