Военнослужащий из Ростовской области погиб на СВО

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Боец из Ростовской области погиб в ходе специальной военной операции. Евгений Рева погиб при выполнении боевого задания.Уроженец Батайска, Евгений Рева, был призван на СВО в рамках мобилизации в 2023 году. Однако мужчина ничего об этом не знал. Когда военкомат решил, что мужчина уклоняется от воинской обязанности, Евгений пришел туда доказать обратное. Изначально мужчина отправился служить в Севастополь. Затем его перенаправили в Курскую область.Военнослужащий родом из Батайска. Продолжительное время проживал в Ростове-на-Дону и там же учился.На связь с родственниками Евгений выходил последний раз 24 октября из Курска. Родственники забеспокоились, когда он перестал выходить на связь. Они стали активно искать бойца. Спустя несколько дней родным Евгения сообщили, что он погиб. Мужчина получил ранение ноги и самостоятельно покинуть место боя не мог. Из-за сильного обстрела его никто не смог эвакуировать от туда.Прощание с Евгением Ревой состоится 8 ноября по адресу Донская Чаша, улица Сливовая, 338