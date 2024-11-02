Боец из Ростовской области погиб в зоне СВО при выполнении боевого задания

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В ходе специальной военной операции погиб 30-летний боец из Ростовской области. Николай Журавлев получил смертельное ранение при выполнении боевого задания.Николай – уроженец города Шахты. Парня с восьми месяцев воспитывала бабушка. После школы он пошел служить в армию, а когда служба закончилась, парень решил подписать контракт и отправился на СВО.В январе 2023 года его наградили медалью Суворова.Смертельное ранение боец получил при выполнении боевого задания. Прощание с военнослужащим пройдет 4 ноября в поселке Каменоломни, на улице Звездной, 3.