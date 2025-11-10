Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Более 80 пожаров потушили в Ростовской области за неделю. Данными за период с 3 до 9 ноября поделились в региональном ГУ МЧС.Пожарно-спасательные подразделения реагировали на 53 техногенных возгорания. Из огня удалось спасти пять человек. К несчастью, в одном из пожаров есть один погибший.Например, 5 ноября в Ростове случился крупный пожар в трехэтажном складском помещении. Пламя охватило строение на улице Привокзальная, 4. Площадь возгорания составила 1 600 квадратов. К ликвидации огня привлекли 110 специалистов на 37 единицах спецтехники. Возгорание удалось полностью потушить лишь спустя шесть часов. В происшествии никто не пострадал.Вдобавок специалисты участвовали в тушении двух природных пожаров.Помимо этого спасателей привлекали к ликвидации последствий 36 дорожных-происшествий. В возгораниях удалось спасти пять человек.К счастью, на водных объектах происшествий не было зафиксировано.