Во время спецоперации пропал без вести боец из Ростовской области

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В ходе СВО без вести пропал 40-летний боец из Ростовской области. О местонахождении Виталия Шмулева ничего не известно несколько месяцев.Мужчина жил в поселке Персиановском недалеко от города Шахты (Октябрьский район региона). Во время спецоперации он отправился на передовую, в штурмовой отряд 102-го полка. Виталию дали позывной «Дельта».Последний раз пропавший выходил на связь с родными 1 мая. С тех пор он не отвечал ни на звонки, ни на сообщения. По данным KVU, боец мог попасть под обстрел 12 мая вместе со всей ротой.Если вам известно что-либо о местонахождении Виталия Шмулева, позвоните в полицию или военкомат.