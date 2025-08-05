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Жители Ростова жалуются на неработающий мобильный интернет в центре города

Жители Ростова жалуются на неработающий мобильный интернет в центре города

В Ростове-на-Дону вновь наблюдаются проблемы с доступом к мобильному интернету, о чем сообщают пользователи, начиная с ночи 5 августа. Горожане испытывают трудности при попытке использования социальных сетей и приложений для обмена сообщениями.

Ранее представители власти объясняли нестабильную работу сети участившимися случаями атак дронов. С целью обеспечения безопасности населения были введены ограничения на работу мобильного интернета и сотовой связи.

При этом, официального предупреждения о беспилотной угрозе в данном регионе не поступало.
Фото: нейросеть
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