В ходе спецоперации пропал боец из Сочи, служивший в Ростовской области

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В ходе спецоперации пропал 55-летний боец из Сочи. Последний раз Андрей Карпушкин выходил на связь с близкими больше двух месяцев назад.Мужчина отправился на СВО в качестве добровольца. После прохождения подготовки Андрея закрепили за воинской частью 29328. Она находится в поселке Персиановском Ростовской области.Последний раз боец звонил родным 2 февраля 2024 года. Он успел сообщить им, что отправляется на задание. После этого вестей от Андрея не было.Если вам что-то известно о местонахождении жителя Сочи, позвоните в полицию или в военкомат.