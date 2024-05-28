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На СВО пропал 28-летний боец из Ростовской области

На СВО пропал 28-летний боец из Ростовской области
В зоне проведения спецоперации бесследно исчез 28-летний уроженец Ростовской области. Последний раз Сергей Мрыхин выходил на связь с родными больше двух месяцев назад.

Молодой человек был призван из поселка Персиановского Октябрьского сельского района. Сергея определили в воинскую часть 13637 и дали позывной «Гамбит».

О местонахождении молодого человека ничего не известно с 27 марта. По предварительным данным, он отправился на задание под Артемовск. После этого перестал выходить на связь с родными.

Если вы видели Сергея Мрыхина, обратитесь в военкомат или позвоните в полицию. Любая информация может помочь найти молодого человека.
Фото: КВУ
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