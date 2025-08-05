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В окрестностях Ростова-на-Дону произошел мощный взрыв, вызвавший переполох среди местных жителей. В Батайске, из-за мощной взрывной волны, во многих домах ощущалась вибрация стекол, а у некоторых автомобилей сработала система сигнализации.Очевидцы, проживающие в западной части Батайска, сообщили о звуке, напоминающем взрыв. По словам горожан, громоподобный звук был слышен 5 августа около 18:25.Хлопок был слышен даже в поселке Овощном. Вскоре после этого местные жители заметили поднимающийся в небо густой столб дыма.Официальные лица пока воздерживаются от комментариев относительно инцидента.