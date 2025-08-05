Под Таганрогом водитель легковушки врезался в водоналивной бак и погиб

Фото: Госавтоинспекции РО

В результате трагической автокатастрофы в окрестностях Таганрога погиб мужчина 41 года. Инцидент произошел вечером 5 августа на трассе Р-280 «Новороссия» в Неклиновском районе.По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ-21124», также 41 года, не справился с управлением из-за значительного превышения скорости. Автомобиль на высокой скорости столкнулся с водоналивным баком, после чего вылетел в кювет.Согласно информации, предоставленной Госавтоинспекцией по Ростовской области, водитель скончался непосредственно на месте аварии.