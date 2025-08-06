Около трех гектаров хлама обнаружили на сельхозучастке в Ростовской области

Фото: Россельхознадзор Ростовской области

В Ростовской области специалисты Россельхознадзора выявили загрязнение сельскохозяйственного угодья мусором на площади, близкой к трем гектарам.В Мартыновском районе было установлено, что арендатор допустил складирование на поле площадью 2,5 гектара древесных отходов, строительного мусора, осколков стекла, пластиковых изделий и отходов животноводства. На момент инспекции территория не была очищена, а целевое использование земли не осуществлялось.Арендатору было выдано предписание с требованием устранить выявленные нарушения. Важно отметить, что загрязнение земель подобным образом оказывает пагубное воздействие на их плодородие, приводя к ухудшению качественных характеристик и деградации земель, предназначенных для сельскохозяйственного использования.