Бизнесмена осудили за дачу взятки экс-замминистру спорта Ростовской области

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В Ростове-на-Дону суд огласил вердикт бизнесмену, которого подозревали в даче взятки бывшей заместительницы министра спорта Ростовской области, Светланы Гадаровой. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок два с половиной года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также обязали выплатить штраф в сумме полтора миллиона рублей.Как следует из материалов судебного разбирательства, в 2023 году владелец компании, занимающейся организацией спортивных мероприятий, передал Светлане Гадаровой 150 тысяч рублей. Взамен на эту сумму чиновница пообещала подписывать акты выполненных работ и документы об оплате компании без проведения положенных проверок.В отношении указанного лица было возбуждено уголовное дело по статье о передаче взятки должностному лицу за совершение незаконных действий в значительном размере.Стоит отметить, что ранее судебные инстанции приговорили экс-заместителя министра спорта Ростовской области Светлану Гадарову к трем годам лишения свободы.