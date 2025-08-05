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В Ростовской области отменят поезда курсирующие между Ростовом и Усть-Донецкой

В Ростовской области отменят поезда курсирующие между Ростовом и Усть-Донецкой

В Ростовской области временно прекращается движение пригородных поездов, связывающих Ростов и Усть-Донецкую. Информация об этом поступила от представителей Северо-Кавказской железной дороги.

Согласно сообщению, пригородный поезд № 6170, отправляющийся из Усть-Донецкой в 5:43, не будет курсировать с 21 по 23 августа, а также с 28 по 30 августа.

Кроме того, отменяется движение пригородного электропоезда № 6169 сообщением «Ростов – Усть-Донецкая». Данный состав не будет ходить с 20 по 22 августа и с 27 по 29 августа.

Пассажирам рекомендуется принимать во внимание указанные изменения при планировании своих поездок. Актуальное расписание движения поездов и возможность приобретения билетов доступны в кассах железнодорожных вокзалов, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на официальном сайте компании.
Фото: Donday
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