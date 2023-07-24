Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В зоне проведения спецоперации пропал без вести 23-летний боец из Шахт

В зоне проведения спецоперации пропал без вести 23-летний боец из Шахт
В зоне проведения специальной военной операции 23-летний боец из Ростовской области пропал без вести. О местонахождении Евгения Михайлова ничего не известно больше месяца.

Последний раз житель города Шахты выходил на связь с близкими 22 июня. В тот день он находился на Запорожском направлении. С тех пор на звонки и сообщения он не отвечал. Родные предполагают, что Евгений ранен и, возможно, контужен.

Молодой человек был в расположении воинской части 63354, 136-й бригады. Позывной Евгения - «Малой».
Фото: соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.