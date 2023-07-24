В зоне проведения спецоперации пропал без вести 23-летний боец из Шахт

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В зоне проведения специальной военной операции 23-летний боец из Ростовской области пропал без вести. О местонахождении Евгения Михайлова ничего не известно больше месяца.Последний раз житель города Шахты выходил на связь с близкими 22 июня. В тот день он находился на Запорожском направлении. С тех пор на звонки и сообщения он не отвечал. Родные предполагают, что Евгений ранен и, возможно, контужен.Молодой человек был в расположении воинской части 63354, 136-й бригады. Позывной Евгения - «Малой».