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В Таганроге выставили на продажу старинный дом за 12 миллионов рублей

В Таганроге выставили на продажу старинный дом за 12 миллионов рублей
В Таганроге выставили на продажу старинный дом за 12 миллионов рублей. Объявление о продаже появилось на известном сайте.

Дом на улице Греческой, 32, построил мещанин Матвей Лобанов в конце XIX века. По открытым данным, в 1915 году его владелицей стала Наталья Щучкина, жена военного врача и статского советника Ивана Щучкина.

В 1921 году здание перестроили под приют. В 1992 году дом признали объектом культурного наследия.

В феврале 2023 года в доме случился пожар. Огонь охватил 100 квадратных метров, но обошлось без пострадавших.

В объявлении указано, что дом продают под капитальный ремонт. Требуется замена крыши.
Фото: соцсети
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