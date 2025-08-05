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Двое пострадали в ДТП с пригородным поездом в Ростовской области

Двое пострадали в ДТП с пригородным поездом в Ростовской области
Двое пострадали в ДТП с пригородным поездом в Ростовской области. Авария случилась 5 августа между станциями Трубецкая и Целина.

Около 16:30 водитель автомобиля выехал на железнодорожные пути перед приближающимся поездом №6819, следовавшим по маршруту Зимовники – Ростов. Машинист попытался экстренно затормозить, но расстояние было недостаточным. Столкновение избежать не удалось.

По данным РЖД, в результате аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля. Поезд остался на рельсах, и это не повлияло на движение других составов.
Фото: Ростов ру
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