Фото: Ростов ру

Двое пострадали в ДТП с пригородным поездом в Ростовской области. Авария случилась 5 августа между станциями Трубецкая и Целина.Около 16:30 водитель автомобиля выехал на железнодорожные пути перед приближающимся поездом №6819, следовавшим по маршруту Зимовники – Ростов. Машинист попытался экстренно затормозить, но расстояние было недостаточным. Столкновение избежать не удалось.По данным РЖД, в результате аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля. Поезд остался на рельсах, и это не повлияло на движение других составов.