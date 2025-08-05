Беспилотную опасность на территории всей Ростовской области объявили ночью 5 августа

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Жители Ростовской области в ночь на 5 августа получили сообщение о возможном нападении дронов. Оповещение было отправлено примерно в 21:56.Гражданам рекомендовано искать укрытие от надвигающейся угрозы, избегая открытых местностей и держась подальше от стеклянных поверхностей.Стоит упомянуть, что прошлой ночью силы ПВО региона сбили и нейтрализовали семь вражеских беспилотников.Падение обломков сбитых аппаратов вызвало локальные пожары. В хуторе Верхнеталовка Миллеровского района произошло возгорание на трансформаторной подстанции. Пожар, охвативший площадь в 500 квадратных метров, был успешно потушен.В станице Тацинская произошло загорание навеса на частной территории. Пожар был быстро ликвидирован.