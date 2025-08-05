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По результатам третьего тура РПЛ «Ростов» оказался в зоне стыковых матчей

По результатам третьего тура РПЛ «Ростов» оказался в зоне стыковых матчей
В российском футболе ежегодно проводятся стыковые матчи, в которых участвуют команды, занявшие 13-е и 14-е места в турнирной таблице чемпионата России, и клубы, финишировавшие на четвёртой и третьей строчках в Первой лиге.

«Ростов» занимает 14-е место, и это означает, что команде предстоит серьёзная борьба за сохранение места в РПЛ.

Самым разгромным для «Ростова» стал матч с «Крыльями Советов», который состоялся 2 августа. Ростовчане уступили соперникам из Самары со счётом 1:4.

Руководство клуба пока не хочет признавать наличие проблем, но факты говорят сами за себя: игроки «Ростова» смогли отправить в ворота соперника всего два мяча, в то время как их ворота были поражены семь раз.
Фото: ФК Ростов
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