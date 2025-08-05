В Ростове восстановили наружное освещение на втором участке улицы Левобережной
По поручению главы города Александра Скрябина в Ростове МКП «Ростгорсвет» продолжает восстанавливать уличное освещение на улице Левобережной. Данные сети ввели в эксплуатацию к Чемпионату мира по футболу, который проходил в 2018 году,. С тех пор они не ремонтировались.
Напомним, ранее восстановили уличное освещение восстановили на улице Станиславского. Потом «Ростгорсвет» начал выполнять работы на улице Левобережной. В данной местности территория довольно большая. По этой причине процесс был разделен на несколько стадий.
В конце июня завершили первый этап работ. Освещение появилось на участке от Ворошиловского моста до улицы Бориса Слюсаря.
-И вот сейчас позади уже второй этап,- отметил Александр Скрябин. - Сегодня заслушал доклад зама по ЖКХ С.В.Марченко. Светильники теперь работают и на втором участке ул. Левобережной: от ул. Бориса Слюсаря до ул. Чемордачка.
Специалисты восстановили поврежденные участки высоковольтных линий, заменили вышедшее из строя оборудование, поврежденные опоры и неисправные светильники. Некоторые светильники получилось сохранить и отремонтировать. Также были проведены испытания подземных коммуникаций.
Сейчас специалисты МКП «Ростгорсвет» начали восстанавливать уличное освещение на последнем, третьем участке улицы Левобережной: от улицы Чемордачка до границы города.
Работы планируют закончить до 31 августа.