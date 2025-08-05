В Ростове восстановили наружное освещение на втором участке улицы Левобережной

Фото: администрация Ростова

По поручению главы города Александра Скрябина в Ростове МКП «Ростгорсвет» продолжает восстанавливать уличное освещение на улице Левобережной. Данные сети ввели в эксплуатацию к Чемпионату мира по футболу, который проходил в 2018 году,. С тех пор они не ремонтировались.Напомним, ранее восстановили уличное освещение восстановили на улице Станиславского. Потом «Ростгорсвет» начал выполнять работы на улице Левобережной. В данной местности территория довольно большая. По этой причине процесс был разделен на несколько стадий.В конце июня завершили первый этап работ. Освещение появилось на участке от Ворошиловского моста до улицы Бориса Слюсаря.-И вот сейчас позади уже второй этап,- отметил Александр Скрябин. - Сегодня заслушал доклад зама по ЖКХ С.В.Марченко. Светильники теперь работают и на втором участке ул. Левобережной: от ул. Бориса Слюсаря до ул. Чемордачка.Специалисты восстановили поврежденные участки высоковольтных линий, заменили вышедшее из строя оборудование, поврежденные опоры и неисправные светильники. Некоторые светильники получилось сохранить и отремонтировать. Также были проведены испытания подземных коммуникаций.Сейчас специалисты МКП «Ростгорсвет» начали восстанавливать уличное освещение на последнем, третьем участке улицы Левобережной: от улицы Чемордачка до границы города.Работы планируют закончить до 31 августа.