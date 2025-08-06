Над Ростовской областью отразили атаку четырех беспилотников в ночь на 6 августа

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Российское Министерство обороны сообщило об уничтожении четырех беспилотных летательных аппаратов над Ростовской областью.В ночь на 6 августа, в промежуток времени с 20:00 до 22:50, системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали шесть БПЛА в различных регионах Российской Федерации.Один дрон был сбит над территорией Брянской области, еще один – над Калужской областью, а остальные четыре – в воздушном пространстве над Ростовской областью.