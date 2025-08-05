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В Красном Сулине улицу Фирсова из-за коммунальной аварии топит уже несколько месяцев

В Красном Сулине улицу Фирсова из-за коммунальной аварии топит уже несколько месяцев
В городе Красный Сулин Ростовской области, уже два месяца наблюдается проблема с затоплением улицы Фирсова. Подробности коммунальной проблемы рассказами местные жители. 

Всё началось примерно десять лет назад, когда меняли водопроводную трубу. Но оказалось, что новая труба не такая уж и новая — на одном из участков она регулярно даёт течь. Только в этом году жители района зафиксировали пять случаев аварий на водопроводе.

С конца весны улица стала похожа на полноводную реку. Жители вынуждены рыть небольшие каналы, чтобы уберечь свои сады и дворы от подтопления.

Люди неоднократно обращались в водоканал с жалобами, но пока не получили никакой реакции. 
Фото: соцсети
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