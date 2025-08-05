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В Ростове на аукцион выставили два нежилых помещения строительной компании

В Ростове на аукцион выставили два нежилых помещения строительной компании

В Ростове-на-Дону на аукцион выставлены коммерческие площади обанкротившейся строительной фирмы. Два объекта недвижимости, принадлежавшие ООО «Интерстройсервис», пытаются реализовать через торги.

Сообщается, что начальная стоимость двух нежилых помещений, находящихся в Ростове-на-Дону, составляет 3,8 миллиона рублей. Информация об аукционе опубликована на специализированном ресурсе, содержащем сведения о банкротствах.

На продажу выставлены два объекта площадью 23 и 15 квадратных метров, расположенные на улице Советской в донской столице.

Заявки на участие в торгах принимаются до 8 сентября. Определение победителя аукциона запланировано на следующий день после завершения приема заявок.

Компания «Интерстройсервис» была зарегистрирована в Ростове-на-Дону в сентябре 2011 года. Основным видом деятельности являлось строительство жилых и коммерческих зданий. В апреле 2025 года организация была признана несостоятельной из-за накопившихся долгов.
Фото: Яндекс.Карты
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