В Азовском районе на площади 1000 квадратов полыхала сухая трава

Фото: Donday

В Азовском районе произошло воспламенение на открытой территории, охватившее участок в 1000 квадратных метров.Об этом сообщили представители пресс-службы Главного управления МЧС по Ростовской области.Специалистам удалось локализовать пламя к 19:35, а полностью ликвидировать возгорание – к 22:00.Стоит упомянуть, что о начале пожара сообщили жители Батайска вечером 5 августа. Сильный задымление было видно из Азова, Батайска и Ростова-на-Дону.Установлено, что причиной пожара в Азовском районе стало загорание высохшей травы.