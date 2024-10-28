Ростовский ветврач спас игуану из Новороссийска, у которой обнаружили камни в мочевом пузыре

Фото: Анастасия Савченко

Ветеринар из Ростова-на-Дону успешно прооперировал игуану из Новороссийска, у которой были обнаружены крупные камни в мочевом пузыре. 23 октября Анастасия Савченко поделилась в социальных сетях радостной новостью о выздоровлении рептилии.Семья из Новороссийска вернулась из отпуска и обнаружила, что у их игуаны повреждена грудная клетка. Испугавшись за здоровье питомца, они обратились к врачу-герпетологу Анастасии Савченко из Ростова-на-Дону. Специалист направила их на рентген.- В местной клинике снимок был сделан неудачно, и на нем было видно пол игуаны. Но это оказалось удачей для рептилии, – рассказывает Анастасия.На снимке были видны изменения в легких и странные объекты в районе мочевого пузыря. Выяснилось, что у игуаны были камни в мочевом пузыре, которые находились внутри около полугода, что привело к сильному растяжению стенки органа.- Мы успешно удалили три крупных уролита совместно с хирургом, – комментирует ветврач.После хирургического вмешательства состояние легких и мочевого пузыря игуаны улучшилось. Кроме того, Анастасия, врач, проводившая операцию, выяснила, что это была самка, хотя владельцы на протяжении 18 лет были уверены, что у них живёт самец.Сейчас игуана чувствует себя хорошо и уверенно идет на поправку.