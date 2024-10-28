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Ростовский ветврач спас игуану из Новороссийска, у которой обнаружили камни в мочевом пузыре

Ростовский ветврач спас игуану из Новороссийска, у которой обнаружили камни в мочевом пузыре
Ветеринар из Ростова-на-Дону успешно прооперировал игуану из Новороссийска, у которой были обнаружены крупные камни в мочевом пузыре. 23 октября Анастасия Савченко поделилась в социальных сетях радостной новостью о выздоровлении рептилии.

Семья из Новороссийска вернулась из отпуска и обнаружила, что у их игуаны повреждена грудная клетка. Испугавшись за здоровье питомца, они обратились к врачу-герпетологу Анастасии Савченко из Ростова-на-Дону. Специалист направила их на рентген.

- В местной клинике снимок был сделан неудачно, и на нем было видно пол игуаны. Но это оказалось удачей для рептилии, – рассказывает Анастасия.

На снимке были видны изменения в легких и странные объекты в районе мочевого пузыря. Выяснилось, что у игуаны были камни в мочевом пузыре, которые находились внутри около полугода, что привело к сильному растяжению стенки органа.

- Мы успешно удалили три крупных уролита совместно с хирургом, – комментирует ветврач.

После хирургического вмешательства состояние легких и мочевого пузыря игуаны улучшилось. Кроме того, Анастасия, врач, проводившая операцию, выяснила, что это была самка, хотя владельцы на протяжении 18 лет были уверены, что у них живёт самец.

Сейчас игуана чувствует себя хорошо и уверенно идет на поправку.
Фото: Анастасия Савченко
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