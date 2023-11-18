Ростовские ветеринары спасли питона, проглотившего футболку вместе с едой
В Ростове на прием в ветклинику обратился владелец питона. Как сообщил DonDay.ru, экзотический питомец проглотил футболку во время кормления.
Днем 21 октября владелец змеи положил вещь вместо подстилки и оставил питону на завтрак мышь. Через некоторое время мужчина увидел, что рептилия не только закончила с основным блюдом, но и успела полакомиться элементом гардероба. Вероятно, ткань пропахла запахом грызуна, и питон увлекся.
Хозяин змеи не знал, как помочь своему любимцу самостоятельно, и в итоге нашел контакты врача-герпетолога из Ростова. Специалист находился в отпуске и отсутствовал в регионе, поэтому руководил операцией по спасению питона дистанционно. Ветеринар Анастасия Савченко направила пациента к коллегам, в ветклинику «Центр».
Вместе с питоном мужчина проехал 300 километров, чтобы попасть на прием.
- На месте питону сделали рентген, отправили мне снимки для дачи заключения и оценки возможности извлечения инородного тела с помощью эндоскопа, - рассказала врач-герпетолог.
Процедуру проводили под общим наркозом. Для этого усыпляющий газ подавали в трахею и легкие через интубационную трубку. Футболку извлекли с помощью эндоскопа через рот.
- Таким образом удалось сохранить змею в целости, не прибегая к полостной операции и нарушению целостности стенок ЖКТ, - отметила Анастасия Савченко.
В этот же день змея отправилась домой. Однако еще несколько недель она оставалась под дистанционным курированием специалиста. Сейчас с рептилией все хорошо, она вернулась к привычному образу жизни.