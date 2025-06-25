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Желтый уровень беспилотной опасности объявлен на Дону 25 июня

Желтый уровень беспилотной опасности объявлен на Дону 25 июня
В Ростовской области объявили желтый уровень беспилотной опасности утром 25 июня. Такой уровень означает, что на границе региона обнаружили БПЛА.

Жителям Ростова нужно сохранять спокойствие и следить за официальной информацией. Из-за опасности, связанной с беспилотниками, в городе временно перестал работать мобильный интернет. Это сделано для обеспечения безопасности горожан.

Напомним, минувшей ночью регион подвергся атаке БПЛА. В результате некоторые жители остались без электричества, в Таганроге были выбиты окна, а в Азове повреждена линия электропередачи.
Фото: соцсети
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