В Таганроге нашли живой нуждающуюся в медпомощи пенсионерку



Пропавшую без вести 78-летнюю женщину нашли живой в Таганроге. О том, что Людмила Бенько вернулась домой в целости и сохранности, сообщили 2 мая в поисковом объединении «Лиза Алерт Юг».



Пенсионерку разыскивали шесть дней. В её поисках участвовали как члены семьи, так и волонтёры. Отмечалось, что Бенько была дезориентирована и нуждалась в медицинской помощи.



Спустя время работник медучреждения сообщил о местонахождении Людмилы. Сейчас она вместе с родными.