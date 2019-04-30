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В Таганроге нашли живой нуждающуюся в медпомощи пенсионерку

В Таганроге нашли живой нуждающуюся в медпомощи пенсионерку
Пропавшую без вести 78-летнюю женщину нашли живой в Таганроге. О том, что Людмила Бенько вернулась домой в целости и сохранности, сообщили 2 мая в поисковом объединении «Лиза Алерт Юг».

Пенсионерку разыскивали шесть дней. В её поисках участвовали как члены семьи, так и волонтёры. Отмечалось, что Бенько была дезориентирована и нуждалась в медицинской помощи.

Спустя время работник медучреждения сообщил о местонахождении Людмилы. Сейчас она вместе с родными.

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