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Нуждающуюся в медпомощи пенсионерку разыскивают в Таганроге

Нуждающуюся в медпомощи пенсионерку разыскивают в Таганроге
В Таганроге разыскивают 78-летнюю женщину. О Людмиле Бенько нет никаких вестей с 27 апреля. Родные пенсионерки отмечают, что она нуждается в медицинской помощи и может быть дезориентирована. Чтобы скорее найти Людмилу живой и здоровой, они обратились за помощью к волонтёрам поискового отряда «Лиза Алерт Юг».

Рост Бенько — 150 сантиметров, телосложение худощавое. У женщины короткие седые волосы и светлые глаза. В день пропажи на ней были светло-жёлтая кофта, тёмно-жёлтый длинный плащ и чёрные полуботинки. Возможно, она повязала на голову платок.

Всех неравнодушных просят присоединиться к поискам пропавшей.

Если вы располагаете какой-то информацией о местонахождении Людмилы Бенько, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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