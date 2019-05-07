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В Таганроге нашли живой пропавшую 80-летнюю женщину

В Таганроге нашли живой пропавшую 80-летнюю женщину
Пропавшую в Таганроге пенсионерку нашли живой. Алла Лапшина вернулась домой 10 мая. На поиски женщины ушло около суток. О её местонахождении сообщила местная жительница – благодаря репостам в интернете она увидела информацию о поиске. Юлия позвонила на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт Юг» и рассказала, что нашла Лапшину.

В ориентировке отмечалось, что Алла Сергеевна нуждается в медпомощи и может быть дезориентирована. Сейчас она находится вместе с родными.

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