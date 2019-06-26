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Пропавшую на Дону женщину нашли живой

Пропавшую на Дону женщину нашли живой
Живой нашли пропавшую в Ростовской области 34-летнюю женщину. В течение суток Елену Ионову разыскивали в селе Чалтырь. Когда она не вернулась домой, родственники не стали медлить и сразу кинулись на поиски. Они попросили о помощи добровольцев отряда «Лиза Алерт Юг». Члены семьи рассказали, что она нуждается в медицинской помощи и может быть дезориентирована.

Волонтёры сразу распространили ориентировку в Интернете. К вечеру 27 июня Елену удалось найти. Сейчас она находится дома вместе с родными.

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