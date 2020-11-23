В Шахтах все сотрудники педиатрического отделения ушли на больничный

В Шахтах заболели все сотрудники педиатрического отделения. Информация об этом появилась 25 ноября.В педиатрическом отделении ГП № 2, расположенном в поселке Южная на улице Достоевского, 75, заболел весь медперсонал: оператор информационной базы, педиатр и семь медсестер. Сотрудники находятся на больничных с ОРВИ или коронавирусом. В отделении работает только регистратура.Направить врачей из других медучреждений нельзя, так как дефицит сотрудников коснулся всего района. Поэтому педотделение временно закрыли, сообщил DonDay Шахты.Ближайший врач-педиатр, к которому смогут обратиться жители Южной с детьми, находится в поселке Майском. Добираться до него придется с пересадкой двумя видами транспорта. Однако в том медучреждении ситуация тоже непростая: единственный педиатр теперь будет обслуживать пациентов своего поселка и Южной, а также ездить к ним на вызовы.Обращения, требующие неотложной помощи, принимаются на базе детской городской больницы. Пациентов, которым нужно сдать анализы или получить рецепт, регистратор направит во взрослое отделение поселка Южная.К работе медики вернутся не раньше понедельника.