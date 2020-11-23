В Шахтах все сотрудники педиатрического отделения ушли на больничный
В Шахтах заболели все сотрудники педиатрического отделения. Информация об этом появилась 25 ноября.
В педиатрическом отделении ГП № 2, расположенном в поселке Южная на улице Достоевского, 75, заболел весь медперсонал: оператор информационной базы, педиатр и семь медсестер. Сотрудники находятся на больничных с ОРВИ или коронавирусом. В отделении работает только регистратура.
Направить врачей из других медучреждений нельзя, так как дефицит сотрудников коснулся всего района. Поэтому педотделение временно закрыли, сообщил DonDay Шахты.
Ближайший врач-педиатр, к которому смогут обратиться жители Южной с детьми, находится в поселке Майском. Добираться до него придется с пересадкой двумя видами транспорта. Однако в том медучреждении ситуация тоже непростая: единственный педиатр теперь будет обслуживать пациентов своего поселка и Южной, а также ездить к ним на вызовы.
Обращения, требующие неотложной помощи, принимаются на базе детской городской больницы. Пациентов, которым нужно сдать анализы или получить рецепт, регистратор направит во взрослое отделение поселка Южная.
К работе медики вернутся не раньше понедельника.