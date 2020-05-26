В Ростове закрыли три отделения БСМП из-за медиков и пациентов с коронавирусом
В городской больнице скорой помощи Ростова-на-Дону, расположенной на улице Бодрой, закрыли три крыла. Приём пациентов временно приостановило отделение 3-й кардиологии, так как здесь у поступившего пациента обнаружили коронавирус. Также не работают отделения хирургии и урологии. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.
- В отделении хирургии остаются несколько пациентов, у которых вирус не выявлен, - добавили в центре. - В том числе там находились две экстренно прооперированные пациентки пожилого возраста. Рядом с ними круглосуточно, не покидая отделения, дежурят врачи, медсёстры, санитарки.
Одну женщину выписали 28 мая. Вторая пока остаётся в больнице.
Напомним, что в Ростовской области медики подлежат обязательному регулярному тестированию на COVID-19. Как 28 мая сообщил главный санитарный врач Дона, в регионе коронавирусом заразился уже 381 сотрудник больниц.