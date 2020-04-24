Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

У педиатра в Звереве диагностировали COVID-19

У педиатра в Звереве диагностировали COVID-19
В Ростовской области ещё один врач заразился коронавирусной инфекцией. Положительный результат на COVID-19 получил врач-педиатр центральной городской больницы Зверева.

Коронавирус подтвердился у 65-летней женщины-медика. Так как она чувствует себя хорошо, её отправили на самоизоляцию по месту жительства. Как только пришёл анализ, детское отделение, где работает врач, закрыли на карантин, помещение продезинфицировали. Пациентов и сотрудников ЦГБ обследуют на COVID-19. Сейчас устанавливают круг лиц, с которыми педиатр контактировал.

Это далеко не первый случай заражения медика коронавирусом. В ЦГБ Донецка и ростовской городской больнице № 6 также зарегистрированы случаи заболевания среди врачей. Всего в области по состоянию на утро 28 апреля COVID-19 подтвердили у 778 человек.

Теги: коронавирус в Зверево коронавирус в Ростовской области коронавирус на Дону COVID-19 в Ростовской области

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.