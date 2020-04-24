У педиатра в Звереве диагностировали COVID-19
В Ростовской области ещё один врач заразился коронавирусной инфекцией. Положительный результат на COVID-19 получил врач-педиатр центральной городской больницы Зверева.
Коронавирус подтвердился у 65-летней женщины-медика. Так как она чувствует себя хорошо, её отправили на самоизоляцию по месту жительства. Как только пришёл анализ, детское отделение, где работает врач, закрыли на карантин, помещение продезинфицировали. Пациентов и сотрудников ЦГБ обследуют на COVID-19. Сейчас устанавливают круг лиц, с которыми педиатр контактировал.
Это далеко не первый случай заражения медика коронавирусом. В ЦГБ Донецка и ростовской городской больнице № 6 также зарегистрированы случаи заболевания среди врачей. Всего в области по состоянию на утро 28 апреля COVID-19 подтвердили у 778 человек.