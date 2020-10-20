Еще три отделения медучреждений Ростовской области закрыли на карантин

В Ростовской области еще два медучреждения закрыли двери нескольких своих отделений на карантин. Напряженная обстановка с коронавирусом наблюдается в Новочеркасске и Азове.В Новочеркасске на карантин по коронавирусу закрыли терапию горбольницы № 1 на улице Мацоты. Отделение не принимает пациентов с 21 октября и до особого распоряжения. Стационарных пациентов отправили долечиваться дома, а новых больных везут в горбольницу № 3.Ранее в казачьей столице на карантин закрывались отделения БСМП, горбольницы № 2, детской больницы, гинекологии, онкологического и психоневрологического диспансеров. Во всех медучреждениях был выявлен пациент с новым вирусом. Инфекция также проникла в ИК № 14 – там коронавирус выявили у сотрудников.На карантин из-за коронавируса также ушли два отделения ЦГБ Азова. С начала недели на карантин были закрыты неврологическое и терапевтическое отделения медучреждения.Ситуация с коронавирусом действительно критическая - из-за того, что большинство врачей контактируют с больными, после чего, несмотря на все средства защиты, заболевают сами, заражают здоровых пациентов из других отделений. По словам главы донского Минздрава, система здравоохранения Ростовской области может рухнуть из-за халатности самих жителей.