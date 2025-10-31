Новости
В середине осени в Ростовской области проснулись холодолюбивые клещи

В Ростовской области отмечен всплеск активности клещей, тяготеющих к более низким температурам. Об этом сообщил Анатолий Потехин, энтомолог из Волгодонска, работающий в Центре гигиены и эпидемиологии.

Продолжительность активности клещей, устойчивых к холоду, прогнозируется до выпадения первого снега. Среди заболеваний, передаваемых через укусы этих паразитов, выделяют Ку-лихорадку, болезнь Лайма (иксодовый клещевой боррелиоз) и крымскую геморрагическую лихорадку.

Для защиты от этих насекомых в осенний период рекомендуется применение репеллентов, а также внимательный подбор одежды, особенно при посещении природных территорий и лесопарковых зон.

В отличие от теплолюбивых паразитов, которые сейчас находятся в состоянии анабиоза, активизировались виды, проявляющие наибольшую активность при прохладной погоде. С начала октября в Волгодонске зафиксировано восемь обращений в медицинские учреждения. С начала периода активности клещей зарегистрировано 395 случаев нападения на людей, включая 117 случаев у детей.
Фото: Сергей Гибков
