В середине осени в Ростовской области проснулись холодолюбивые клещи

Фото: Сергей Гибков

В Ростовской области отмечен всплеск активности клещей, тяготеющих к более низким температурам. Об этом сообщил Анатолий Потехин, энтомолог из Волгодонска, работающий в Центре гигиены и эпидемиологии.Продолжительность активности клещей, устойчивых к холоду, прогнозируется до выпадения первого снега. Среди заболеваний, передаваемых через укусы этих паразитов, выделяют Ку-лихорадку, болезнь Лайма (иксодовый клещевой боррелиоз) и крымскую геморрагическую лихорадку.Для защиты от этих насекомых в осенний период рекомендуется применение репеллентов, а также внимательный подбор одежды, особенно при посещении природных территорий и лесопарковых зон.В отличие от теплолюбивых паразитов, которые сейчас находятся в состоянии анабиоза, активизировались виды, проявляющие наибольшую активность при прохладной погоде. С начала октября в Волгодонске зафиксировано восемь обращений в медицинские учреждения. С начала периода активности клещей зарегистрировано 395 случаев нападения на людей, включая 117 случаев у детей.